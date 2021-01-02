Онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2021 США — Канада начнётся в 14:15 мск

В эти дни в Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира по хоккею. 3 июня состоялись четвертьфинальные матчи, в которых победу одержали сборные США, Финляндии, Германии и Канады — над командами Словакии, Чехии, Швейцарии и России соответственно.

Сегодня, 5 июня, состоятся матчи 1/2 финала чемпионата мира — 2021.



В первом полуфинальном матче сыграют сборные США и Канады. Матч начнётся в 14:15 мск.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.



Мужской чемпионат мира по хоккею 2021 года начался 21 мая и завершится 6 июня. 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.