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США — Канада: смотреть онлайн, прямая трансляция, полуфинал чемпионата мира по хоккею — 2021, 1/2 финала ЧМ-2021

Онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2021 США — Канада начнётся в 14:15 мск
Владимир Лаевский
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В эти дни в Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира по хоккею. 3 июня состоялись четвертьфинальные матчи, в которых победу одержали сборные США, Финляндии, Германии и Канады — над командами Словакии, Чехии, Швейцарии и России соответственно.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Сегодня, 5 июня, состоятся матчи 1/2 финала чемпионата мира — 2021.

В первом полуфинальном матче сыграют сборные США и Канады. Матч начнётся в 14:15 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мужской чемпионат мира по хоккею 2021 года начался 21 мая и завершится 6 июня. 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.

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