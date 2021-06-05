Главный тренер «Виннипега» — о поражении 0:1: трудности были на обеих половинах

Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Пол Морис подвёл итоги второго матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (0:1).
«Мы сыграли намного лучше по сравнению с первым матчем. Ни одна из команд не забила в равных составах, трудности были на обеих половинах. Но наша игра стала намного лучше, чем в первом матче», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 1:0 и повёл в серии 2-0. Единственную шайбу в игре забросил Тайлер Тоффоли. Третий матч серии с участием этих команд состоится 7 июня. Начало встречи — в 1:00 мск.
В первом раунде плей-офф «Монреаль» прошёл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4-3, а «Виннипег» победил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-0 в серии.
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