«Вегас» в матче с «Колорадо» сделал 86 попыток бросков. На счету Грубауэра — 40 сейвов

В третьем матче второго раунда плей-офф «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии — 1-2.

Как сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке, в этом матче «Вегас» сделал 86 попыток бросков по воротам «Колорадо». Немецкий голкипер «Эвеланш» Филипп Грубауэр отразил 40 из 43 бросков.

Напомним, в составе победителей заброшенными шайбами отметились Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо и Макс Пасиоретти. За «Колорадо» голы забили Карл Сёдерберг и Микко Рантанен.

Следующий матч пройдёт 7 июня и начнётся в 3:30 мск.

Российский форвард Валерий Ничушкин за 14.32 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».