«Вегас» в матче с «Колорадо» сделал 86 попыток бросков. На счету Грубауэра — 40 сейвов
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В третьем матче второго раунда плей-офф «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии — 1-2.
Как сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке, в этом матче «Вегас» сделал 86 попыток бросков по воротам «Колорадо». Немецкий голкипер «Эвеланш» Филипп Грубауэр отразил 40 из 43 бросков.
Напомним, в составе победителей заброшенными шайбами отметились Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо и Макс Пасиоретти. За «Колорадо» голы забили Карл Сёдерберг и Микко Рантанен.
Следующий матч пройдёт 7 июня и начнётся в 3:30 мск.
Российский форвард Валерий Ничушкин за 14.32 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».
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