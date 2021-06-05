Плющев — о СКА как базовом клубе сборной: философский вопрос

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о практике использования базового клуба для формирования команды.



«Является ли проблемой то, что клуб СКА постоянно делают базовым для сборной как в случае с игроками, так и с тренерами? Философский вопрос. В своё время ЦСКА был базовой командной СССР и неплохо с этим справлялся. К сожалению, таких личностей, как Анатолий Владимирович Тарасов, пока что в СКА нет. Тем не менее у СКА хорошая инфраструктура и система подготовки молодых игроков. Оттуда выходит много интересных хоккеистов.



К сожалению, сдали позиции другие школы, особенно московские. Они были во главе всего в предыдущие годы. Москва всегда была лидером хоккея в стране. Сейчас настроили катков, а отдачи нет. Потому что игроков готовят не катки, а люди, поэтому вопрос в кадрах. Надо готовить квалифицированные кадры.



Должна быть система подготовки, которая была в СССР. В СССР была именно система подготовки детско-юношеских хоккейных школ, юниорских команд и кадров. У нас в Институт физкультуры набиралось 10-12 человек, а выпускалось восемь. Кто-то отсеивался. Сейчас в московскую Академию спорта набирают 12 человек, а выпускают 42.



Как это может быть? Очень просто. После первого курса можно перевестись на другой курс в соответствии с какими-то моментами. Например, люди поступают на маркетинг, где не нужно сдавать специализацию: кататься на коньках, владеть клюшкой… И после переводятся на хоккейный курс. Чему удивляться, если мы готовим таких специалистов? Поэтому мы не побеждаем юниорами, молодёжкой и национальной сборной», — приводит слова Плющева «Московский Комсомолец».