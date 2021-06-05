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Сушинский: нельзя брать в сборную России 7 игроков СКА. Он не попал в финал Кубка Гагарина

Сушинский: нельзя брать в сборную России 7 игроков СКА. Он не попал в финал Кубка Гагарина
Владимир Лаевский
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Бывший форвард сборной России Максим Сушинский поделился мнением о вылете национальной команды с ЧМ-2021 в Риге после поражения в четвертьфинале с Канадой (1:2 ОТ).

Турнирная таблица ЧМ-2021

«Понятны ли мне причины поражения? Причина поражения не в ребятах. Понятно, что мы должны были забрасывать больше. Но как забрасывать, если нет системы? Мы играли в бей-беги, а не в хоккей. Системы никакой не было, организации тоже. Пятёрки, может, и сыграны, но они неправильно были составлены. Дело точно не в игроках.

Это ошибка тренерской системы или системы в руководстве? Думаю, что дело не только в тренерах. Не знаю, как ведётся отбор, но нельзя брать семь человек из СКА, который даже не попал в финал Кубка Гагарина.

Из двух команд, которые играли в финале, в сборную вызваны всего шесть человек. Как такое возможно? Это неправильно. Плюс людей, которые приехали из НХЛ в сборную, надо было ставить почаще в состав. Искать им правильных партнёров. Я не знаю, кто так состав выбирает.

Хотелось бы верить, что тренер? Я не уверен в этом (смеётся). Я не уверен, был ли там тренер вообще», — приводит слова Сушинского Metaratings.ru.

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