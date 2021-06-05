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Канадский эксперт — о матче с Россией: не нужно кричать: «Какой ужасный тренер Брагин!»

Канадский эксперт — о матче с Россией: не нужно кричать: «Какой ужасный тренер Брагин!»
Владимир Лаевский
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Канадский хоккейный эксперт Горд Миллер поделился мнением о матче сборных России и Канады (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2021 в Риге (1:2 ОТ).

Турнирная таблица ЧМ-2021

«Четвертьфинал Россия — Канада — это «Чудо на льду»? Ха-ха, нет. «Чудо на льду» случилось в 1980 году на Олимпиаде. А тут мы увидели очень равную игру двух команд, и она могла пойти по любому сценарию.

Однозначно Канада провела лучший матч на турнире. И хоккей в этом смысле непредсказуем. Если бы эти две сборные сыграли между собой 10 раз, сколько бы победили канадцы? Я не знаю. Но это был только один матч.

Это был очень хороший хоккейный поединок. А в овертайме могло произойти всё что угодно.

У «кленовых листьев» в ростере трое игроков были до 20 лет, без опыта НХЛ и много безымянных хоккеистов в составе? Да, согласен. Но в этой сборной Канады были такие ветераны, как Адам Хенрик, плюс Эндрю Манджапане подъехал в ходе турнира. Ещё хороший ветеран — Коннор Браун. Их тройка забила в сумме 11 голов Канады на чемпионате мира. Молодые ребята смотрели на них, тянулись за лидерами. К тому же половина канадского состава выступала на молодёжном чемпионате мира. А у нас работает очень сильная программа подготовки игроков.

К тому же, честно скажу, тут сработал фактор национальной гордости. И когда начался овертайм «три на три», парни ещё больше сплотились и вышли на лёд, чтобы забрать себе этот матч. Но думаю, что ветераны стали ключом к успеху этой сборной Канады. Хенрик, Манджапане и Браун — это ключевые игроки.

В чём была ошибка Брагина в этом четвертьфинале? Я бы не стал говорить об ошибках. Это просто матч, который завершился в овертайме. А там могло быть всё что угодно. Хоккей — вообще игра ошибок, и чаще всего они случаются в овертайме «три на три». Просто сборная России не забила. Отличный шанс был у Владимира Тарасенко в третьем периоде, но он не реализовал момент.

Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Не думаю, что сейчас есть повод всем кричать: «Ах, этот Брагин! Какой ужасный тренер!» Он многого добился в своей карьере. Но сейчас было не его время», — приводит слова Миллера «Матч ТВ».

«Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди». Игроки сборной заслужили критику, но не расстрел «Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди». Игроки сборной заслужили критику, но не расстрел
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