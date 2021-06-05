Канадский эксперт — о матче с Россией: не нужно кричать: «Какой ужасный тренер Брагин!»

Канадский хоккейный эксперт Горд Миллер поделился мнением о матче сборных России и Канады (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2021 в Риге (1:2 ОТ).

«Четвертьфинал Россия — Канада — это «Чудо на льду»? Ха-ха, нет. «Чудо на льду» случилось в 1980 году на Олимпиаде. А тут мы увидели очень равную игру двух команд, и она могла пойти по любому сценарию.



Однозначно Канада провела лучший матч на турнире. И хоккей в этом смысле непредсказуем. Если бы эти две сборные сыграли между собой 10 раз, сколько бы победили канадцы? Я не знаю. Но это был только один матч.



Это был очень хороший хоккейный поединок. А в овертайме могло произойти всё что угодно.



У «кленовых листьев» в ростере трое игроков были до 20 лет, без опыта НХЛ и много безымянных хоккеистов в составе? Да, согласен. Но в этой сборной Канады были такие ветераны, как Адам Хенрик, плюс Эндрю Манджапане подъехал в ходе турнира. Ещё хороший ветеран — Коннор Браун. Их тройка забила в сумме 11 голов Канады на чемпионате мира. Молодые ребята смотрели на них, тянулись за лидерами. К тому же половина канадского состава выступала на молодёжном чемпионате мира. А у нас работает очень сильная программа подготовки игроков.



К тому же, честно скажу, тут сработал фактор национальной гордости. И когда начался овертайм «три на три», парни ещё больше сплотились и вышли на лёд, чтобы забрать себе этот матч. Но думаю, что ветераны стали ключом к успеху этой сборной Канады. Хенрик, Манджапане и Браун — это ключевые игроки.



В чём была ошибка Брагина в этом четвертьфинале? Я бы не стал говорить об ошибках. Это просто матч, который завершился в овертайме. А там могло быть всё что угодно. Хоккей — вообще игра ошибок, и чаще всего они случаются в овертайме «три на три». Просто сборная России не забила. Отличный шанс был у Владимира Тарасенко в третьем периоде, но он не реализовал момент.



Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Не думаю, что сейчас есть повод всем кричать: «Ах, этот Брагин! Какой ужасный тренер!» Он многого добился в своей карьере. Но сейчас было не его время», — приводит слова Миллера «Матч ТВ».