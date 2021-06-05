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Пасиоретти — о матче с «Колорадо»: когда забиваешь, чувствуешь, что следующий на подходе

Пасиоретти — о матче с «Колорадо»: когда забиваешь, чувствуешь, что следующий на подходе
Владимир Лаевский
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти прокомментировал победу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:2, 1-2). Он стал автором победной шайбы «рыцарей» на 56-й минуте матча.

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«Трудно поверить в реальность происходящего, когда упускаешь так много опасных моментов. Но, когда Марчи (Маршесcо. — Прим. «Чемпионата») сравнял счёт, это действительно помогло нам сделать ещё один шаг вперёд.

Когда забиваешь в таких ситуациях первый гол, то сразу же чувствуешь, что следующий на подходе.

Так что когда Холден бросал, я чувствовал больше уверенности, что смогу подправить шайбу. Так всё и вышло», — приводит слова Пасиоретти официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдёт 7 июня и начнётся в 3:30 мск.

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