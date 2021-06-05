Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канада открыла счёт в полуфинале ЧМ-2021 с США на 3-й минуте матча

Канада открыла счёт в полуфинале ЧМ-2021 с США на 3-й минуте матча
Владимир Лаевский
Комментарии

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, проходит первый полуфинал. Встречаются сборные США и Канады. К середине первого периода Канада выигрывает со счётом 1:0.

Турнирная таблица ЧМ-2021

На 3-й минуте встречи канадцы убежали в контратаку левым краем. Защитник Шон Уокер низом бросил по щиткам голкипера американцев Кэлвина Питерсена, а форвард канадцев Брэндон Пирри с пятака добил шайбу в ворота, открыв счёт в матче.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

«Чёрт побери, Стечер подложил России свинью». В Канаде в восторге от выхода в полуфинал ЧМ «Чёрт побери, Стечер подложил России свинью». В Канаде в восторге от выхода в полуфинал ЧМ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021