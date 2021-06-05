Канада открыла счёт в полуфинале ЧМ-2021 с США на 3-й минуте матча

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, проходит первый полуфинал. Встречаются сборные США и Канады. К середине первого периода Канада выигрывает со счётом 1:0.

На 3-й минуте встречи канадцы убежали в контратаку левым краем. Защитник Шон Уокер низом бросил по щиткам голкипера американцев Кэлвина Питерсена, а форвард канадцев Брэндон Пирри с пятака добил шайбу в ворота, открыв счёт в матче.

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Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.