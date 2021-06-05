Назаров: в сборной России были созданы все условия! А на Третьяка и Ротенберга льют грязь

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал ранний вылет сборной России с чемпионата мира — 2021 в Риге (Латвия).
«В сборной России на чемпионате мира были созданы все условия. Проведена великолепная селекция, в столь непростое время приехало много мастеров из НХЛ. Посмотрите на состав России, у кого он был сильнее?
Абсолютно не понимаю, почему грязь льют на руководство ФХР — Владислава Третьяка и Романа Ротенберга. Да и на саму сборную лить грязь нельзя, парни старались и выкладывались. Может, где-то недоработал тренерский штаб, это всё проанализируют. Конечно, вопросы есть, но не надо доходить до обвинений и хамства.
В Риге сборной России банально не повезло. Лучший боксёр мира может сломать руку в первом раунде и проиграть бой. Лучший гонщик — проколоть колесо и сойти с трассы. В жизни случается всякое.
Меня интересует другой вопрос: вы видели, сколько молодёжи уехало из КХЛ в Америку в этом году? Почему это никто не обсуждает? С 90-х годов я не помню такого бума в плане отъезда. Вот что настораживает.
Кто во всём виноват? Главный виновник — мэр Риги. Он, вместо того чтобы организовать праздник, снимал государственные флаги в городе и вместе с другими чиновниками заламывал цены на билеты. Сколько человек пришло на матч России, один? Привет мэру Риги», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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