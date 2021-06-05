Сборная США сравняла счёт в полуфинале ЧМ-2021 с Канадой после эффектного подправления
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В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, проходит первый полуфинал. Встречаются сборные США и Канады. После первого периода в матче счёт равный — 1:1.
Защитник американцев Кристиан Воланин в касание щёлкнул от синей линии. Нападающий США Колин Блэквелл с пятачка подправил шайбу, которая проскочила между щитков голкипера канадцев Дарси Кемпера.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
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