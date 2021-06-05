Манджапане вывел Канаду вперёд в полуфинале с США. Он набрал очки во всех матчах на ЧМ

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, проходит первый полуфинал. Встречаются сборные США и Канады. К середине второго периода Канада выигрывает со счётом 2:1.

На 25-й минуте встречи форвард канадцев Эндрю Манджапане выиграл борьбу у лицевого борта и вытащил шайбу на пятак. Коннор Браун толкнул её к линии ворот, а Манджапане добил, выведя Канаду вперёд.

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Отметим, что Манджапане набрал очки во всех матчах на турнире. На его счету уже 10 (6+4) очков в шести встречах.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.