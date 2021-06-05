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Сборная Канады обыграла США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею — 2021

Сборная Канады обыграла США и вышла в финал чемпионата мира по хоккею — 2021
Георгий Горностаев
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Сегодня, 5 июня, на «Арене-Рига» в Латвии проходят полуфинальные матчи чемпионата мира по хоккею. В первом полуфинале встречались сборные США и Канады, а победу одержали канадцы со счётом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

На третьей минуте встречи канадцы убежали в контратаку левым краем. Защитник Шон Уокер низом бросил по щиткам голкипера американцев Кэлвина Питерсена, а форвард канадцев Брэндон Пирри с пятака добил шайбу в ворота, открыв счёт в матче.

На 17-й минуте защитник американцев Кристиан Воланин в касание щёлкнул от синей линии. Нападающий США Колин Блэквелл с пятачка подправил шайбу, которая проскочила между щитков голкипера канадцев Дарси Кемпера.

На 25-й минуте встречи форвард канадцев Эндрю Манджапане выиграл борьбу у лицевого борта и вытащил шайбу на пятак. Коннор Браун толкнул её к линии ворот, а Манджапане добил, выведя Канаду вперёд.

На 41-й минуте Коннор Браун отдал передачу Манджапане на выход один в ноль, который канадец успешно реализовал. На 44-й минуте американцы отыграли одну шайбу: Александр Хмелевски получил передачу из-за ворот и броском в касание забросил вторую шайбу США. Ещё одну шайбу канадцев забил Джастин Дэнфорт в пустые ворота.

ЧМ-2021. 1/2 финала
05 июня 2021, суббота. 14:15 МСК
США
Окончен
2 : 4
Канада
0:1 Пирри (Уокер, Пол) – 02:02' (5x5)   1:1 Блэквелл (Воланин, Лабанк) – 17:17' (5x5)   1:2 Манджапане (Браун) – 24:15' (5x5)   1:3 Манджапане (Браун, Кемпер) – 40:46' (5x5)   2:3 Хмелевски (Руни, Мэки) – 43:36' (5x5)   2:4 Дэнфорт (Пол) – 59:36' (5x5)

Соперник Канады по финалу определится во втором полуфинальном матче, где встретятся сборные Финляндии и Германии. Начало матча — в 18:15 мск.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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