Канада вышла в финал чемпионата мира в пятый раз за последние шесть турниров

Сборная Канады обыграла в полуфинале команду США (4:2) и вышла в финал чемпионата мира пятый раз за последние шесть турниров начиная с 2015 года. Единственный финал, который пропустили канадцы, — в 2018 году.
На чемпионатах мира в 2015 и 2016 годах канадцы становились чемпионами, в 2017-м и 2019-м завоёвывали серебряные медали. Кстати, в финале последнего чемпионата мира, который состоялся в 2019 году, Канада уступила сборной Финляндии, которая во втором полуфинале поборется с Германией за выход в финал.
Напомним, по итогам группового этапа канадцы заняли четвёртое место в таблице группы B. В четвертьфинале Канада обыграла сборную России в овертайме (2:1), а полуфинале переиграли команду США (3:2).
Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 5 июня 2021
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