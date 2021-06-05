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Президент Федерации хоккея Германии баллотировался на пост президента ИИХФ

Президент Федерации хоккея Германии баллотировался на пост президента ИИХФ
Георгий Горностаев
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Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндль на Конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Риге официально объявил о своей кандидатуре на пост президента ИИХФ, готовясь сменить Рене Фазеля, который возглавляет федерацию с 1994 года.

Райндль будет считаться кандидатом на пост президента ИИХФ, когда Международная федерация хоккея утвердит его кандидатуру.

«Я посвятил всю свою жизнь хоккею — сначала как спортсмен и олимпиец, а недавно — как президент Федерации хоккея Германии и член Совета ИИХФ. Мир хоккея сформировал меня и сделал меня таким, какой я есть сегодня. Для меня большая честь подать заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента ИИХФ. Благодарю Федерацию хоккея Германии за поддержку моей кандидатуры», — цитирует Райндля Федерация хоккея Германии.

Напомним, на текущем чемпионате мира сборная Германии вышла в финал турнира, где поборется со сборной Финляндии за выход в финал.

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