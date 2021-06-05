Канада в плей-офф ЧМ обыграла две лучшие команды турнира по рейтингу
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Сборная Канады обыграла лидера турнира по рейтингу — сборную США — в полуфинальном матче чемпионата мира — 2021, который проходит в Риге (Латвия) и вышла в финал турнира. Ранее в четвертьфинале канадцы обыграли Россию, которая занимает второе место в рейтинге.
На текущем ЧМ, который проходит в Риге с 21 мая по 6 июня, канадцы вышли из группы B с четвёртого места. В четвертьфинале обыграли Россию в овертайме (2:1), а в полуфинале переиграли США (4:2).
Соперник канадцев по финалу определится в паре Финляндия — Германия. Этот матч состоится 5 мая в 18:15 мск.
3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
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