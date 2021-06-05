Шайфли — о четырёхматчевой дисквалификации: собираюсь принять любое наказание

Форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли поделился мнением о полученной четырёхматчевой дисквалификации за фол против нападающего «Монреаль Канадиенс» Джейка Эванса.
«Срок дисквалификации? Я такого не ожидал. Я был даже шокирован. Но таково решение департамента НХЛ по безопасности игроков.
Буду ли я подавать апелляцию? Не хочу становиться отвлекающим фактором для команды. Я собираюсь принять наказание. Но, вероятно, всё равно ничего бы не изменилось, учитывая то, как работают дисквалификации на срок до шести матчей. Я в это не особенно верю и больше не хочу быть отвлекающим фактором. Это длится уже достаточно долго», — цитирует Шайфли официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
Конец первого матча между «Виннипегом» и «Монреалем» был омрачён инцидентом с участием лидера «Виннипега» Марка Шайфли. Канадский форвард атаковал Эванса в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота «Джетс». Джейк получил травму и покинул лёд на носилках.
- 5 июня 2021
-
17:19
-
17:12
-
17:10
-
17:00
-
16:48
-
16:41
-
16:31
-
16:27
-
15:53
-
15:45
-
15:17
-
15:03
-
14:40
-
14:32
-
14:25
-
13:55
-
13:30
-
13:03
-
12:51
-
12:15
-
12:07
-
11:49
-
11:34
-
11:22
-
10:58
-
10:23
-
10:00
-
10:00
-
09:51
-
09:29
-
09:19
-
08:51
-
08:23
-
07:54
-
07:00