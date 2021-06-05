Шайфли — о четырёхматчевой дисквалификации: собираюсь принять любое наказание

Форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли поделился мнением о полученной четырёхматчевой дисквалификации за фол против нападающего «Монреаль Канадиенс» Джейка Эванса.

«Срок дисквалификации? Я такого не ожидал. Я был даже шокирован. Но таково решение департамента НХЛ по безопасности игроков.

Буду ли я подавать апелляцию? Не хочу становиться отвлекающим фактором для команды. Я собираюсь принять наказание. Но, вероятно, всё равно ничего бы не изменилось, учитывая то, как работают дисквалификации на срок до шести матчей. Я в это не особенно верю и больше не хочу быть отвлекающим фактором. Это длится уже достаточно долго», — цитирует Шайфли официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Конец первого матча между «Виннипегом» и «Монреалем» был омрачён инцидентом с участием лидера «Виннипега» Марка Шайфли. Канадский форвард атаковал Эванса в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота «Джетс». Джейк получил травму и покинул лёд на носилках.