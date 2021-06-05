Онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2021 Финляндия — Германия начнётся в 18:15 мск

В 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира по хоккею. 3 июня состоялись четвертьфинальные матчи, в которых победу одержали сборные США, Финляндии, Германии и Канады — над командами Словакии, Чехии, Швейцарии и России соответственно.
Сегодня, 5 июня, проходят матчи 1/2 финала чемпионата мира — 2021.
В первом полуфинальном матче сыграли сборные США и Канады. Победу одержали канадские хоккеисты со счётом 4:2. Во втором полуфинале сыграют команды Финляндии и Германии. Встреча начнётся в 18:15 по московскому времени.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мужской чемпионат мира по хоккею 2021 года начался 21 мая и завершится 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.
- 5 июня 2021
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