Сборная США не может выиграть чемпионат мира по хоккею с 1960 года

Сегодня, 5 июня, на «Арене-Рига» в Латвии проходят полуфинальные матчи чемпионата мира по хоккею. В первом полуфинале встречались сборные США и Канады, а победу одержали канадцы со счётом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).
Сборная США не может выиграть чемпионат мира с 1960 года. Тогда соревнования проходили в рамках зимней Олимпиады в США. Американцы дважды в истории становились сильнейшими в мире (первый раз – в 1933 году), а также выигрывали девять серебряных и восемь бронзовых медалей.
Соперник Канады по финалу определится во втором полуфинальном матче, где встретятся сборные Финляндии и Германии. Начало матча — в 18:15 мск.
Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 5 июня 2021
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