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Галлан: у меня нет объяснений, почему у Манджапане так здорово всё получается

Галлан: у меня нет объяснений, почему у Манджапане так здорово всё получается
Елена Кузнецова
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Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан прокомментировал выступление форварда Эндрю Манджапане.

«Манджапане оказывает огромное влияние на нашу игру. Он приехал, мы поставили его в первое звено, и он забивает много важных голов. Он показывает потрясающий хоккей, отличный парень. Наша команда получает удовольствие — они пашут, здорово играют и за счёт этого добиваются успеха.

Манджапане здорово вписался в звено к Брауну и Хенрику, наша команда почувствовала уверенность и заиграла по-новому. У меня нет объяснений, почему у него всё так здорово получается, но знаю, что у него был хороший сезон в НХЛ, и он не сбавил оборотов в сборной, завёл нашу команду. Мы и как команда стали играть намного лучше, не только одно звено», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в полуфинальном матче Манджапане оформил дубль, а всего на чемпионате мира набрал 11 очков в шести матчах: забросил семь шайб и отдал четыре результативные передачи.

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