Пол: Канада любит играть с США, а поражение от них в группе только разожгло в нас азарт

Нападающий сборной Канады Ник Пол подвёл итоги встречи с командой США на чемпионате мира по хоккею в Латвии (4:2).

«Мы любим играть с США, в матче в группе мы не получили результат, который хотели, но это только разожгло в нас азарт. Знали, что сегодня важный матч, тем более что соперник – США. Хотели выйти готовыми и добиться другого результата по сравнению с прошлым разом. За последние дни мы объединились как команда – лучше читаем друг друга, играем друг за друга, сегодня это было видно.



Что изменилось после трёх поражений на старте? В команде много незнакомых ребят, с которыми мы раньше не играли. Чем больше мы тренировались вместе, тем больше понимали друг друга, росли как команда.



В финале нам надо придерживаться того же курса – делать правильные вещи, не торопить события. Если есть вариант для продолжения или начала атаки, надо его использовать, если нет – сыграть попроще. Мы не форсируем события, перерабатываем соперника, действуем жёстко, выигрываем борьбу. Когда соперник устаёт, ему тяжело это контролировать. Надо продолжать атаковать, меняться по ходу атаки, нагружать ворота. В следующем матче не спустим ногу с педали газа, будем продолжать играть так же и расти как команда.



«Пузырь» заставил нас сплотиться, в обычное время непросто собрать всю команду вместе. Здесь мы вместе ужинаем, играем в карты, всё делаем вместе. Никто не выпадает из коллектива, все общаются, все получают удовольствие. «Пузырь» помог нам сблизиться, мы же всё время проводим вместе», — передаёт слова Пола корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.