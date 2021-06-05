Финляндия открыла счёт в полуфинале ЧМ-2021 с Германией на 14-й минуте матча

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, проходит второй полуфинал. Встречаются сборные Финляндии и Германии. К 15-й минуте Финляндия выигрывает со счётом 1:0.

На 14-й минуте матча Ииро Пакаринен броском с правого пятака открыл счёт в матче. Ему ассистировали Антон Лунделль и Оливер Каски.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, что в первом полуфинале Канада обыграла США со счётом 4:2 и вышла в финал турнира.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.