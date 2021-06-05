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Петр Бржиза будет номинироваться на пост президента ИИХФ

Петр Бржиза будет номинироваться на пост президента ИИХФ
Георгий Горностаев
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Петр Бржиза на Конгрессе ИИХФ в Риге объявил о выставлении своей кандидатуры на пост президента Международной федерации хоккея, готовясь сменить Рене Фазеля, который возглавляет федерацию с 1994 года, сообщает ТАСС.

Ранее свою кандидатуру на пост президента ИИХФ выдвинул глава Федерации хоккея Германии Франц Райндль.

Чешскому экс-голкиперу Бржизе 56 лет. В качестве игрока он становился бронзовым призёром Олимпиады-1992, завоёвывал бронзовые медали чемпионатов мира 1989, 1990, 1992 и 1993 годов.

Напомним, ранее 71-летний Рене Фазель заявил, что сложит свои полномочия в сентябре 2021 года.

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