После первого периода Финляндия обыгрывает Германию в полуфинале ЧМ-2021 со счётом 2:0

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, проходит второй полуфинал. Встречаются сборные Финляндии и Германии. После первого периода Финляндия выигрывает со счётом 2:0.
На 14-й минуте матча Ииро Пакаринен броском с правого пятака открыл счёт в матче. Ему ассистировали Антон Лунделль и Оливер Каски.
На 19-й минуте Ханнес Бьёрнинен получил передачу перед воротами соперника и реализовал выход один в ноль, забив вторую шайбу Финляндии в матче.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Напомним, в первом полуфинале Канада обыграла США со счётом 4:2 и вышла в финал турнира.
Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 5 июня 2021
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