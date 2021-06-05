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Питерсен, Джонс и Гарланд — лучшие игроки сборной США на чемпионате мира-2021

Питерсен, Джонс и Гарланд — лучшие игроки сборной США на чемпионате мира-2021
Никита Паглазов
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В эти дни в Риге (Латвия) продолжается чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 5 июня, сборная США в полуфинале турнире встречалась с Канадой и уступила со счётом 2:4.

Календарь ЧМ-2021

Официальный сайт американской команды объявил лучших игроков сборной на турнире. В тройку вошли: голкипер Кэлвин Питерсен, защитник Зак Джонс и форвард Конор Гарланд.

Питерсен провёл 7 матчей на чемпионате, оставив в двух матчах ворота «сухими». Джонс сыграл в девяти матчах, набрав 3 (0+3) очка. Гарланд также провёл 9 матчей, набрав 10 (5+5) очков.

В воскресенье, 6 июня, американцы в матче за третье место сыграют с проигравшим в паре Финляндия – Германия.

Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.

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