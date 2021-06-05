Германия отыграла одну шайбу в полуфинале чемпионата мира с Финляндией

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, проходит второй полуфинал. Встречаются сборные Финляндии и Германии. После второго периода Финляндия выигрывает со счётом 2:1.



На 14-й минуте матча Ииро Пакаринен броском с правого пятака открыл счёт в матче. Ему ассистировали Антон Лунделль и Оливер Каски.



На 19-й минуте Ханнес Бьёрнинен получил передачу перед воротами соперника и реализовал выход один в ноль, забив вторую шайбу Финляндии в матче.

На 32-й минуте, играя в большинстве, Маттиас Плахта бросил от синей линии и отыграл одну шайбу немцев.

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Напомним, в первом полуфинале Канада обыграла США со счётом 4:2 и вышла в финал турнира. Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.