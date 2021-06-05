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Результаты полуфиналов и сетка плей-офф ЧМ-2021

Результаты полуфиналов и сетка плей-офф ЧМ-2021
Георгий Горностаев
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Сегодня, 5 июня, на «Арене Рига» в Латвии состоялись полуфиналы чемпионата мира по хоккею, где определились финалисты турнира, а также участники матча за третье место.

Сетка плей-офф ЧМ-2021

Сборная США — сборная Канады — 2:4

Канадцы обыграли США в первом полуфинальном матче игрового дня. В составе американцев отличились Колин Блэквелл и Александр Хмелевски. У Канады по разу забросили Брэндон Пирри и Джастин Дэнфорт, дубль на счету Эндрю Манджапане.

ЧМ-2021. 1/2 финала
05 июня 2021, суббота. 14:15 МСК
США
Окончен
2 : 4
Канада
0:1 Пирри (Уокер, Пол) – 02:02' (5x5)   1:1 Блэквелл (Воланин, Лабанк) – 17:17' (5x5)   1:2 Манджапане (Браун) – 24:15' (5x5)   1:3 Манджапане (Браун, Кемпер) – 40:46' (5x5)   2:3 Хмелевски (Руни, Мэки) – 43:36' (5x5)   2:4 Дэнфорт (Пол) – 59:36' (5x5)

Сборная Финляндии — сборная Германии — 2:1

Финны одержали победу над немцами и второй турнир подряд вышли в финал на Канаду. В составе победителей отличились Ииро Пакаринен и Ханнес Бьёрнинен. Единственную шайбу немцев забросил Маттиас Плахта.

ЧМ-2021. 1/2 финала
05 июня 2021, суббота. 18:15 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 1
Германия
1:0 Пакаринен (Лунделль, Каски) – 13:50' (5x5)   2:0 Бьёрнинен (Анттила) – 18:55' (5x5)   2:1 Плахта (Зайдер) – 31:03' (5x4)

Напомним, что действующий победитель турнира – сборная Финляндии, которая обыграла Канаду в финале чемпионата мира 2019 года.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоялись полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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