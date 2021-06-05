Результаты полуфиналов и сетка плей-офф ЧМ-2021

Сегодня, 5 июня, на «Арене Рига» в Латвии состоялись полуфиналы чемпионата мира по хоккею, где определились финалисты турнира, а также участники матча за третье место.

Сборная США — сборная Канады — 2:4



Канадцы обыграли США в первом полуфинальном матче игрового дня. В составе американцев отличились Колин Блэквелл и Александр Хмелевски. У Канады по разу забросили Брэндон Пирри и Джастин Дэнфорт, дубль на счету Эндрю Манджапане.

Сборная Финляндии — сборная Германии — 2:1



Финны одержали победу над немцами и второй турнир подряд вышли в финал на Канаду. В составе победителей отличились Ииро Пакаринен и Ханнес Бьёрнинен. Единственную шайбу немцев забросил Маттиас Плахта.

Напомним, что действующий победитель турнира – сборная Финляндии, которая обыграла Канаду в финале чемпионата мира 2019 года.



Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоялись полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.