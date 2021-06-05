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Главный тренер сборной Финляндии прокомментировал выход в финал ЧМ-2021

Главный тренер сборной Финляндии прокомментировал выход в финал ЧМ-2021
Елена Кузнецова
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Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен поделился мнением о выходе сборной Финляндии в финал чемпионата мира.

«Не думал о том, чем нынешняя сборная Канады отличается от той, с которой мы играли в финале ЧМ-2019. У Канады всегда сильная команда, игроки НХЛ. Нам надо показать свой лучший хоккей.

Олкинуора снова был очень хорош, он так весь турнир играет – надёжно и уверенно. Это очень важный игрок для нас.

Не думали о том, что можем впервые выиграть два золота подряд, да это особо и не важно. Мы идём год за годом. Конечно, здорово, что мы вышли в финал во второй раз подряд. Сейчас совершенно другая команда, сейчас у нас 14 новичков, для них это будет первая медаль. Мы снова в двойке лучших, это замечательно для финского хоккея, ведь у нас в стране много великолепных игроков», – передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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