Бойл: наверное, мы пытались провести идеальный матч вместо того, чтобы играть в хоккей

Капитан сборной США Брайан Бойл поделился мнением о поражении в полуфинале ЧМ-2021 против Канады (2:4).



«Тяж`лое поражение. Прошла пара долгих недель, мы хотели победы, но не выполнили задачу. Мы должны понимать, что можем расстраиваться из-за этого, но мы должны перегруппироваться. Мы были здесь слишком долго, слишком многим пожертвовали.



Ребята играют, несмотря на многие вещи. У нас травмы. Медаль – это очень важно, поэтому мы должны быть уверены, что готовы к матчу.



Встреча с Канадой? С самого начала они были, вероятно, немного активнее, чем мы. Я думаю, что мы, наверное, были слишком погружены в свои мысли. Наверное, мы пытались провести идеальный матч вместо того, чтобы играть в хоккей и играть жёстко», – цитирует Бойла официальный сайт ИИХФ.

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