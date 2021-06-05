Бьёрнинен: финал с Канадой – последний матч ЧМ, Финляндии надо выложиться на 100%

Нападающий сборной Финляндии Ханнес Бьёрнинен подвёл итоги встречи с Германией (2:1), а также поделился мнением о предстоящем финале чемпионата мира с командой Канады.



«Это была большая битва, горжусь всеми. Мы старались надёжно сыграть в обороне, а когда появлялись моменты в атаке, то забили два важных гола и в итоге добились победы.



Мы не лучшим образом начали игру, но потом разыгрались. Мы всё время становимся лучше. Мой гол? Анттила отобрал шайбу и сделал мне отличный пас, я попал в домик.



В третьем периоде немцы очень сильно давили, Олкинуора действовал блестяще в воротах. Мы ему доверяем, он сделал несколько очень хороших сейвов.



В матче с Канадой будем фокусироваться на своей игре. Последний матч турнира, надо выложиться на 100%, хорошо отыграть в обороне», — передаёт слова Бьёрнинена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.