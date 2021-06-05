Дебур: мало кто ставил на «Вегас», да и те спрыгнули с плота в спасжилетах после 2-й игры

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур рассказал о вере болельщиков в победу в серии с «Колорадо Эвеланш» во втором раунде Кубка Стэнли.



«В начале серии в нас верило малое количество людей, и те немногие, кто были с нами на плоту, спрыгнули с него в спасательных жилетах после второй игры. Мы знаем, что о нас пишут и говорят, и мы используем это как топливо и мотивацию для себя.



Мы всё понимаем, где должны стать лучше и сильнее. В первых матчах мы не показывали нашу лучшую игру, и критика в наш адрес была справедлива. В первой игре серии нас буквально потопили», — приводит слова Дебура журналист Дэвид Шоен в «твиттере».



Напомним, после трёх матчей второго раунда Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Колорадо» счёт в серии 1-2 в пользу «Эвеланш». Четвёртая встреча состоится в понедельник, 7 июня. Начало – в 3:30 по московскому времени.