Дебур: мало кто ставил на «Вегас», да и те спрыгнули с плота в спасжилетах после 2-й игры

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур рассказал о вере болельщиков в победу в серии с «Колорадо Эвеланш» во втором раунде Кубка Стэнли.
«В начале серии в нас верило малое количество людей, и те немногие, кто были с нами на плоту, спрыгнули с него в спасательных жилетах после второй игры. Мы знаем, что о нас пишут и говорят, и мы используем это как топливо и мотивацию для себя.
Мы всё понимаем, где должны стать лучше и сильнее. В первых матчах мы не показывали нашу лучшую игру, и критика в наш адрес была справедлива. В первой игре серии нас буквально потопили», — приводит слова Дебура журналист Дэвид Шоен в «твиттере».
Напомним, после трёх матчей второго раунда Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Колорадо» счёт в серии 1-2 в пользу «Эвеланш». Четвёртая встреча состоится в понедельник, 7 июня. Начало – в 3:30 по московскому времени.
- 5 июня 2021
-
22:15
-
22:14
-
21:21
-
21:19
-
21:14
-
21:06
-
21:04
-
20:38
-
20:36
-
20:25
-
20:25
-
19:38
-
19:26
-
19:19
-
19:02
-
18:47
-
18:44
-
18:38
-
18:35
-
18:18
-
18:07
-
18:04
-
17:48
-
17:44
-
17:44
-
17:19
-
17:12
-
17:10
-
17:00
-
16:48
-
16:41
-
16:31
-
16:27
-
15:53
-
15:45