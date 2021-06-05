На драфте Хоккейной лиги Онтарио впервые выбрали девушку

Голкипер Тая Карри вошла в историю, став первой женщиной, которую выбрали на драфте ОХЛ (Хоккейной лиги Онтарио). Девушка будет выступать за клуб «Сарния Стинг», сообщает TSN.



16-летняя хоккеистка выбрана в 14-м раунде под общим 267-м номером.



Напомним, что Манон Реом – единственная женщина, которая когда-либо играла в Национальной хоккейной лиге, когда она принимала участие в показательных матчах «Тампы-Бэй Лайтнинг» в 1992 и 1993 годах. Также она сыграла один матч в Высшей хоккейной лиге Квебека в сезоне-1991/92.



Первые три раунда драфта ОХЛ проходили в пятницу, начиная с четвёртого раунда команды выбирали спортсменов в субботу 5 июня в онлайн-формате.

В прошедшем сезоне Тая Карри не принимала участие в играх из-за пандемии.