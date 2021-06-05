Кучеров сыграет в первом звене с «Каролиной», Василевский начнёт матч в воротах
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» объявила сочетание звеньев на четвёртый матч второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз». Российский голкипер Андрей Василевский начнёт матч в воротах, форвард Никита Кучеров сыграет в первом звене.
Нападающие:
Палат – Поинт – Кучеров;
Киллорн – Чирелли – Стэмкос;
Гудроу – Гурд — Коулман;
Колтон – Джонсон – Марун.
Защитники:
Хедман – Рутта;
Макдона – Чернак;
Сергачёв – Шенн.
Вратари:
Василевский
Макэлинни
Напомним, что четвёртый матч серии состоится 5 июня в 23:00 мск. После трёх матчей в серии ведёт «Тампа» – 2-1.
В текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги Андрей Василевский сыграл девять матчей, один из которых сухой. Никита Кучеров набрал 14 очков (3+11) в девяти встречах.
Новость по темеВасилевский — в списке финалистов на «Везину Трофи»
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