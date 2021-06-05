Кучеров сыграет в первом звене с «Каролиной», Василевский начнёт матч в воротах

«Тампа-Бэй Лайтнинг» объявила сочетание звеньев на четвёртый матч второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз». Российский голкипер Андрей Василевский начнёт матч в воротах, форвард Никита Кучеров сыграет в первом звене.

Нападающие:

Палат – Поинт – Кучеров;

Киллорн – Чирелли – Стэмкос;

Гудроу – Гурд — Коулман;

Колтон – Джонсон – Марун.

Защитники:

Хедман – Рутта;

Макдона – Чернак;

Сергачёв – Шенн.

Вратари:

Василевский

Макэлинни

Напомним, что четвёртый матч серии состоится 5 июня в 23:00 мск. После трёх матчей в серии ведёт «Тампа» – 2-1.

В текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги Андрей Василевский сыграл девять матчей, один из которых сухой. Никита Кучеров набрал 14 очков (3+11) в девяти встречах.