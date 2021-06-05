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Сагадеев прокомментировал переход в «Локомотив» и игру сборной Казахстана на ЧМ-2021

Сагадеев прокомментировал переход в «Локомотив» и игру сборной Казахстана на ЧМ-2021
Никита Паглазов
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Нападающий «Локомотива» и сборной Казахстана Антон Сагадеев прокомментировал переход в ярославский клуб, а также дал оценку игре национальной команды на чемпионате мира в Латвии.

«Так получилось. На меня вышли агенты с предложением. Я рад, что оказался там.

Эмоционально подготовился к переходу? Конечно, последний год был не совсем удачный. Я провёл его не так, как должен был. Для меня это новый шаг. Думаю, всё будет хорошо.

На чемпионате мира наша сборная должна была сыграть лучше. Потенциал у нас был. Не совсем его реализовали. Думаю, может быть лучше», — приводит слова Сагадеева Vesti.kz.

До перехода в «Локомотив» 27-летний нападающий отыграл за казахстанский «Барыс» в пяти сезонах КХЛ, набрав 53 (23+30) очка в 246 матчах.

Сагадеев принимал участие в чемпионате мира — 2021, сыграв семь матчей и набрав 2 (0+2) очка.

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