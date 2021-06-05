Сагадеев прокомментировал переход в «Локомотив» и игру сборной Казахстана на ЧМ-2021

Нападающий «Локомотива» и сборной Казахстана Антон Сагадеев прокомментировал переход в ярославский клуб, а также дал оценку игре национальной команды на чемпионате мира в Латвии.
«Так получилось. На меня вышли агенты с предложением. Я рад, что оказался там.
Эмоционально подготовился к переходу? Конечно, последний год был не совсем удачный. Я провёл его не так, как должен был. Для меня это новый шаг. Думаю, всё будет хорошо.
На чемпионате мира наша сборная должна была сыграть лучше. Потенциал у нас был. Не совсем его реализовали. Думаю, может быть лучше», — приводит слова Сагадеева Vesti.kz.
До перехода в «Локомотив» 27-летний нападающий отыграл за казахстанский «Барыс» в пяти сезонах КХЛ, набрав 53 (23+30) очка в 246 матчах.
Сагадеев принимал участие в чемпионате мира — 2021, сыграв семь матчей и набрав 2 (0+2) очка.
- 7 июня 2021
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