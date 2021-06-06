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Тренер вратарей «Салавата Юлаева»: Метсола и Шарыченков — преданные работе игроки

Тренер вратарей «Салавата Юлаева»: Метсола и Шарыченков — преданные работе игроки
Никита Паглазов
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Новый тренер вратарей «Салавата Юлаева» Венсан Риндо рассказал о том, как ему поступило предложение о переходе в уфимский клуб, а также поделился ожиданиями от работы с голкиперами Юхой Метсолой и Александром Шарыченковым.

«Мой друг и бывший партнёр по «Бостону» и «Ладе» Евгений Рябчиков, который сейчас работает спортивным агентом, спросил меня, интересна ли мне вакантная должность тренера вратарей в Уфе. Я без колебаний ответил, что да. Для меня было честью получить предложение такого клуба, как «Салават Юлаев». Я стараюсь каждый день следить за КХЛ, так что хорошо знаю традиции и ожидании клуба.

Работа с парой голкиперов Метсола – Шарыченков? Они вратари с огромным опытом, долго играющие в КХЛ. Метсола и Шарыченков – игроки, преданные своей работе, которые всегда хотят добиваться успеха и знают, что для достижения результата в лиге необходимо упорно трудиться. Думаю, что вместе мы продолжим работать над их прогрессом.

В течение тренировки мы должны воспроизводить ситуации, приближенные к игровым, потому что мы, как вратари, можем только реагировать на них, а не создавать их во время матча. Конечно, подход и корректировки в игре Юхи и Александра будут различаться, но это нормально, потому что все люди разные», — приводит слова Риндо официальный сайт «Салавата Юлаева».

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