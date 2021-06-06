«Тампа» и «Каролина» забросили шесть шайб за 10 минут второго периода

В эти минуты проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Каролину Харрикейнз». Встреча проходит в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Идёт второй период. Счёт 3:4 в пользу гостей.



На 15-й минуте счёт встречи открыл нападающий Брейден Пойнт. На 25-й минуте сравнял счёт нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен с передачи россиянина Андрея Свечникова. На 26-й минуте вперёд «Харрикейнз» вывел Йеспер Фаст.



Ответную шайбу в большинстве забросил форвард «Тампы» Стивен Стэмкос на 30-й минуте. Но уже через 40 секунд снова вперёд «Каролину» вывел Даги Хэмилтон.



На 33-й минуте ещё одну шайбу гостей забросил Джейккоб Славин.



На 35-й минуте третью шайбу «Тампы» забил российский нападающий Никита Кучеров.

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Напомним, после трёх матчей в серии ведёт «Тампа» — 2-1.