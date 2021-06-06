«Тампа» обыгрывает «Каролину» после второго периода, в котором было заброшено 8 шайб

В эти минуты проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Каролину Харрикейнз». Встреча проходит в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Счёт после второго периода – 5:4.
На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий Брейден Пойнт.
На 25-й минуте сравнял счёт нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен с передачи россиянина Андрея Свечникова. На следующей минуте Йеспер Фаст вывел «Харрикейнз» вперёд.
Сравнял счёт форвард «Тампы» Стивен Стэмкос на 30-й минуте при игре в большинстве. Но уже через 40 секунд «Каролину» снова вывел вперёд Даги Хэмилтон.
На 33-й минуте ещё одну шайбу гостей забросил Джейккоб Славин.
На 35-й минуте третью шайбу «Тампы» забил российский нападающий Никита Кучеров. На 38-й минуте сравнял счёт форвард «Лайтнинг» Тайлер Джонсон. За 22 секунды до конца второго периода Стивен Стэмкос в большинстве вывел хозяев вперёд.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Напомним, после трёх матчей в серии ведёт «Тампа» – 2-1.
- 7 июня 2021
-
18:57
-
18:18
-
18:04
-
17:15
-
16:51
-
16:26
-
16:15
-
15:46
-
15:24
-
15:13
-
14:47
-
14:42
-
14:31
-
14:14
-
13:58
-
13:35
-
13:19
-
12:49
-
12:21
-
12:10
-
11:49
-
11:18
-
11:06
-
10:56
-
10:37
-
10:13
-
09:51
-
09:40
-
09:30
-
09:17
-
09:00
-
08:46
-
08:31
-
06:15
-
03:48