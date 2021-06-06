«Тампа» обыгрывает «Каролину» после второго периода, в котором было заброшено 8 шайб

В эти минуты проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Каролину Харрикейнз». Встреча проходит в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Счёт после второго периода – 5:4.



На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий Брейден Пойнт.



На 25-й минуте сравнял счёт нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен с передачи россиянина Андрея Свечникова. На следующей минуте Йеспер Фаст вывел «Харрикейнз» вперёд.



Сравнял счёт форвард «Тампы» Стивен Стэмкос на 30-й минуте при игре в большинстве. Но уже через 40 секунд «Каролину» снова вывел вперёд Даги Хэмилтон.



На 33-й минуте ещё одну шайбу гостей забросил Джейккоб Славин.



На 35-й минуте третью шайбу «Тампы» забил российский нападающий Никита Кучеров. На 38-й минуте сравнял счёт форвард «Лайтнинг» Тайлер Джонсон. За 22 секунды до конца второго периода Стивен Стэмкос в большинстве вывел хозяев вперёд.

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Напомним, после трёх матчей в серии ведёт «Тампа» – 2-1.