Два гола и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Каролину»

Завершился четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе победителей по дублю оформили Стивен Стэмкос и российский нападающий Никита Кучеров. Ещё по одной шайбе в свой актив записали Тайлер Джонсон и Стивен Стэмкос. Также на счету Кучерова результативная передача. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 21 сейв. Защитник Михаил Сергачёв очков не набрал.

За «Каролину» забивали Теуво Терявяйнен, Йеспер Фас, Даги Хэмилтон и Джейккоб Славин. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей.

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Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 8 июня.