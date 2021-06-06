Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василевский обошёл Хабибулина по победам в плей-офф, он в шаге от российского рекорда НХЛ

Василевский обошёл Хабибулина по победам в плей-офф, он в шаге от российского рекорда НХЛ
Максим Лесовой
Комментарии

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» с Андреем Василевским в воротах обыграл «Каролину Харрикейнз» в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли. Для российского вратаря эта победа стала 40-й в плей-офф НХЛ.

По этому показателю Василевский обошёл другого российского голкипера Николая Хабибулина, завершившего карьеру в 2014 году. Таким образом, по общему количеству побед в плей-офф среди вратарей с российским паспортом Василевский вышел на чистое второе место в истории НХЛ.

На первой строчке с 42 победами в плей-офф находится вратарь Евгений Набоков, завершивший карьеру в 2015 году. За тройкой лидеров расположились Семён Варламов (25 побед в плей-офф), Илья Брызгалов (20) и Антон Худобин (14).

Напомним, во втором раунде плей-офф «Тампа» в четвёртой встрече на домашней арене обыграла «Каролину» со счётом 6:4 и повела в серии 3-1. Следующий матч состоится 8 июня на площадке «Харрикейнз».

Кучеров послал «Каролину» в нокаут и обошёл Могильного! Матч-концерт с 8 голами за период Кучеров послал «Каролину» в нокаут и обошёл Могильного! Матч-концерт с 8 голами за период
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021