Василевский обошёл Хабибулина по победам в плей-офф, он в шаге от российского рекорда НХЛ

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» с Андреем Василевским в воротах обыграл «Каролину Харрикейнз» в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли. Для российского вратаря эта победа стала 40-й в плей-офф НХЛ.



По этому показателю Василевский обошёл другого российского голкипера Николая Хабибулина, завершившего карьеру в 2014 году. Таким образом, по общему количеству побед в плей-офф среди вратарей с российским паспортом Василевский вышел на чистое второе место в истории НХЛ.



На первой строчке с 42 победами в плей-офф находится вратарь Евгений Набоков, завершивший карьеру в 2015 году. За тройкой лидеров расположились Семён Варламов (25 побед в плей-офф), Илья Брызгалов (20) и Антон Худобин (14).



Напомним, во втором раунде плей-офф «Тампа» в четвёртой встрече на домашней арене обыграла «Каролину» со счётом 6:4 и повела в серии 3-1. Следующий матч состоится 8 июня на площадке «Харрикейнз».