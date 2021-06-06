Киллорн: Кучеров — особенный игрок, он творит что-то невероятное

Нападающий нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн оценил игру российского нападающего Никиты Кучерова в матче с «Каролиной Харрикейнз» (6:4). В четвёртом матче второго раунда плей-офф НХЛ россиянин оформил дубль и сделал результативную передачу.

«Кучеров — особенный игрок. Он творит что-то потрясающее, особенно учитывая, что он пропустил сезон, но при этом не утратил хватки. Он многое сделал для того, чтобы мы совершили камбэк, провёл много времени на льду против сильной тройки. В защите он всё делает правильно, ребята берут с него пример», — приводятся слова Киллорна в «твиттере» Bally Sports Florida & Bally Sports Sun.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».