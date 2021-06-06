Купер — о втором периоде с восемью голами: хаос. Там был полный цирк!

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о втором периоде матча с «Каролиной Харрикейнз», в котором команды на двоих забили восемь голов.

«Там был хаос. Цирк!» — приводит слова Купера журналист Брайан Бёрнс в своём «твиттере».

В четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4. В этой встрече российский нападающий Никита Кучеров оформил дубль и сделал результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский совершил 21 сейв.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».