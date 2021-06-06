Тейлор Холл подрался с Мейфилдом. Это его первая драка в НХЛ с 2011 года

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» проходит матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Бостон Брюинз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче — 1:0 в пользу «Бостона».
В первом периоде канадский нападающий «Бостона» Тейлор Холл подрался с защитником «Айлендерс» Скоттом Мейфилдом. Как сообщает журналист Мэтт Портер в своём «твиттере», Холл провёл свою вторую драку за карьеру в НХЛ. Первая драка канадца в лиге произошла 3 марта 2011 года.
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Напомним, в регулярном чемпионате «Айлендерс» заняли четвёртое место Восточного дивизиона. «Бостон», в свою очередь, финишировал на третьем месте. В первом раунде плей-офф НХЛ «Айлендерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз», а «Бостон» выбил из турнира «Вашингтон Кэпиталз».
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