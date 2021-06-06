Кучеров прокомментировал победный камбэк «Тампы» в четвёртом матче серии с «Каролиной»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:4). Во втором периоде команды забили восемь голов, а «Лайтнинг» уступали 2:4 перед тем, как забросить четыре шайбы подряд.

«Вы видели, что ребята отлично отреагировали на происходившее, скамейка оставалась спокойной. Мы знали, что делать, надо было просто переключиться и начать играть правильно. Надёжно сыграть в своей зоне, создать шансы у других ворот. Так в итоге и получилось», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ в русской версии.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».