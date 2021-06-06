Бояркин: после Казахстана хотелось бы поиграть в КХЛ. К этому стремишься всю жизнь

Голкипер сборной Казахстана Никита Бояркин, ставший одним из открытий чемпионата мира 2021 года по хоккею, рассказал о желании выступать в Континентальной хоккейной лиге.

«На чемпионате мира я не сделал ничего особенного. Выходил как на обычную игру, старался не переживать. Всё вроде более-менее получилось.

Советовался ли с менеджментом сборной или с Юрием Михайлисом про возможный переход в «Барыс»? Нет ещё. Потом всё узнаете. Конечно, мы работаем для того, чтобы играть выше. Чем выше ты играешь, тем интереснее. Класс совсем другой. После чемпионата Казахстана хотелось бы поиграть в КХЛ. К этому стремишься всю жизнь. Буду рад, если выпадет хороший шанс», – цитируют 22-летнего Бояркина Vesti.kz.