Житник — о финале ЧМ: Канада — фаворит, но финны — самая системная команда чемпионата

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал выход сборной Канады в финал чемпионата мира 2021 года.

«У канадцев столетний опыт игры в плей-офф, кубковый характер — в их хоккейной генетике. Другим нациям трудно с ними конкурировать. Во-первых, у канадцев много парней из третьих-четвёртых звеньев клубов НХЛ, кто-то из них, возможно, впервые в карьере оказался на больших европейских площадках. В итоге три-четыре матча ушли у них на банальную адаптацию. Второй фактор — селекция по ходу турнира. Подъехали люди, условно, уже из вторых звеньев команд НХЛ, например, «Калгари» – и они точечно усилили сборную.

Матч с Россией? Был равный матч. Бросилось в глаза, что Канада играла в совсем другой хоккей по сравнению со стартом турнира — было меньше потерь и забросов, шайба строго контролировалась, исчезли провалы в обороне. Между тем в первых матчах турнира «кленовые листья» часто вбрасывали шайбу, было много лишних бросков, авантюрных подключений. В четвертьфинале канадцы по ходу пьесы прибавляли. В отличие от россиян, которых, как мне казалось, в концовке прибивала ответственность за результат. Не хватило раскованности, эмоций. Ну и не сработала ставка на осторожный хоккей.

Американцы для Канады — традиционно удобный соперник. Наверное, в первую очередь здесь дело в психологии, всё-таки неслучайно Канада постоянно играет в финалах, а США не брали мировое золото уже 61 год.

Финал? Да, именно «кленовые листья» с их традициями — фаворит. Пятый финал Канады за шесть лет — это не шутка. Но финны — самая системная и оборонительная команда чемпионата. Если им удастся засушить игру, то в овертайме может произойти всё что угодно. Финны умеют это делать, шанс есть», — цитирует Житника Russia-Hockey.