Мэтью Барзал: ехать в Бостон при счёте 1-3 было бы смерти подобно

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Бостон Брюинз». Встреча завершилась со счётом 4:1, счёт в серии сравнялся — 2-2.

«Пока это была важнейшая игра для нас игра в этом плей-офф. Ехать в Бостон при счёте 1-3 было бы смерти подобно. Все ребята это понимали и показали свой лучший хоккей. В этом был ключ к нашей победе», — цитирует Барзала пресс-служба НХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Мэтью Барзал, Кейси Сизикас и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 29 бросков. Другой российский вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал. За «Брюинз» единственный гол забил Давид Крейчи.