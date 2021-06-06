Мэтью Барзал: ехать в Бостон при счёте 1-3 было бы смерти подобно

Форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал прокомментировал победу своей команды в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Бостон Брюинз». Встреча завершилась со счётом 4:1, счёт в серии сравнялся — 2-2.
«Пока это была важнейшая игра для нас игра в этом плей-офф. Ехать в Бостон при счёте 1-3 было бы смерти подобно. Все ребята это понимали и показали свой лучший хоккей. В этом был ключ к нашей победе», — цитирует Барзала пресс-служба НХЛ.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Мэтью Барзал, Кейси Сизикас и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 29 бросков. Другой российский вратарь Илья Сорокин участия в матче не принимал. За «Брюинз» единственный гол забил Давид Крейчи.
- 7 июня 2021
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