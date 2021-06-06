«Викториявилль» с двумя россиянами в составе стал победителем юниорской лиги Квебека

В юниорской лиге Квебека (QMJHL) определился победитель плей-офф. Победу в финальной серии с «Валь-д’Ором» одержал «Викториявилль», обыгравший соперника в шестом матче серии — 3:2 2ОТ (счёт в серии 4-2).



«Тайгерс» выиграли второй в истории титул в QMJHL, впервые – в 2002 году.



В составе команды выступали два россиянина. Капитан команды Михаил Абрамов набрал 24 (5+19) очка в 19 матчах плей-офф и стал вторым бомбардиром команды. В шестом матче он реализовал буллит в первом периоде.

Права на видео принадлежат Canadian Hockey League. Посмотреть видео можно на странице Tigres de Victoriaville в "Твиттере".

Второй россиянин «Викториявилля» Егор Сердюк провёл в нынешнем плей-офф QMJHL 15 матчей и набрал 5 (3+2) очков.

Самым ценным игроком плей-офф был признан 21-летний Бенжамин Тардиф, набравший 22 (11+11) очка в 19 матчах и ставший лучшим снайпером плей-офф.