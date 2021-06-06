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Никита Михайлис: с каждым годом сборная Казахстана будет подниматься выше и выше

Никита Михайлис: с каждым годом сборная Казахстана будет подниматься выше и выше
Антон Мозговой
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Форвард сборной Казахстана Никита Михайлис прокомментировал результаты чемпионата мира, который проходит в Риге (Латвия). Сборная Казахстана не смогла выйти в плей-офф турнира.

«Впечатления — только позитивные. У нас была хорошая команда, был очень дружный коллектив. Эмоции — только положительные. Сейчас все ребята разъехались по разным командам, но такой коллектив, который у нас сложился, уже не разрушить. Думаю, с каждым годом мы будем расти и подниматься всё выше и выше.

До следующего чемпионата мира надо ещё дожить. Всё в наших руках. Думаю, все будут рады вновь приехать в сборную и показать ещё лучший результат. Будем ждать следующего года, а там уже посмотрим.

Большая проблема в том, что не было болельщиков. Чемпионат мира — это всё-таки праздник хоккея для болельщиков, а их не было.Пустые трибуны, отсутствие фан-зон. В целом всё прошло хорошо. Уровень всех команд был очень высокий», — цитирует Михайлиса Shaiba.kz.

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