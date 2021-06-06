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Раск — о поражении в чётвертом матче серии с «Айлендерс»: серия идёт так, как мы и ожидали

Раск — о поражении в чётвертом матче серии с «Айлендерс»: серия идёт так, как мы и ожидали
Никита Сербаков
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Вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск прокомментировал поражение в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4).

«Серия идёт так, как мы и ожидали. Соперник играет в тяжёлый, плотный хоккей, не давая никакого пространства. Но примерно этого мы и ожидали, хотя с каждым матчем игра становится всё более силовой.

Серия равная, а сегодня был очередной равный матч. У обеих команд не было времени и пространства, а голевые моменты создавались с большим трудом», — приводит слова Раска официальный сайт НХЛ на русском языке.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 28 сейвов из 29 бросков. Теперь счёт в серии стал равным — 2:2. Следующий матч командам предстоит сыграть в Бостоне в ночь с 7 на 8 июня.

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