Манджапане: Канада начала с трёх поражений, а теперь мы играем в лучший хоккей

Форвард сборной Канады Эндрю Манджапане прокомментировал выход своей команды в финал чемпионата мира. Канадцы в полуфинале обыграли американцев со счётом 4:2, а сам Манджапане стал автором одной из заброшенных шайб.

«Турнир получается сумасшедшим. Мы начали с трёх поражений, а теперь играем в наш лучший хоккей. Впереди нас ждёт заключительный матч, мы играем просто отлично.

Здорово видеть такую игру в исполнении ребят. Но мы должны продолжать. Это безумие, как мы боролись. В каждом матче мы были аутсайдерами, но продолжаем доказывать, что люди ошибались. Мы ещё не закончили наше дело, впереди нас ждёт ещё одна игра», — цитирует форварда пресс-служба IIHF.

В финале турнира сборная Канады сыграет с командой Финляндии.