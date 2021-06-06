Барри Тротц: и Варламов, и Сорокин великолепны. Они оба могут «украсть» игру

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал победу в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4:1).



«Варламов играл потрясающе. В этой серии он отражает 94% бросков. Да и в регулярном чемпионате он был хорош в матчах с «Бостоном» (33-летний россиянин в регулярке НХЛ сезона-2020/2021 провёл с «мишками» 6 матчей и ни разу не проиграл (5-1-0), отразив 94,3% бросков. — Прим.: «Чемпионата»). Так что я о нём совершенно не волнуюсь. Он будет играть. Хотя и к Илье Сорокину нет никаких претензий. Против «Питтсбурга» он был великолепен. Они оба вполне могут «украсть» игру», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 28 сейвов из 29 бросков. Теперь счёт в серии стал равным — 2:2. Следующий матч командам предстоит сыграть в Бостоне в ночь с 7 на 8 июня.